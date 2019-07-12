Kolarov ve Kjaer'de son durum

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe yönetimi, bu kez aldığı futbolcularla taraftarın yüzünü güldürüyor.

Şu ana kadar Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Rodrigues, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'ı transfer eden sarı-lacivertlilerin şimdiki hedefi ise Kjaer ve Kolarov.

İki isimle de anlaşan Kanarya, oyuncuların Sevilla ve Roma kulüplerini ikna etmesini bekliyor.

TOP KULÜPLERDE

İspanya'da mutsuz olan Danimarkalı stoperin, kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Beni göndermek istemenizi anlayışla karşılıyorum. Ben de sizden, transferim konusunda anlayış bekliyorum. Bir an önce yeni takımıma katılmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Kolarov'un ise Romali yetkililere rest çektiği ve bonservisini istediği belirtildi.

Kulüplerin ikna olması durumunda bu iki transferi de bitirecek olan Fenerbahçe, defansını da sağlama almış olacak.