Kolarov'a alternatif Rıza Durmisi

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir Kolarov'u transfer etmek için uğraş veren Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübü Roma'ya yaptığı 2 milyon euroluk teklifin reddedilmesi üzerine, bu bölge için alternatif olabilecek oyuncu arayışları hız kazandı.

Beşiktaş'ın da gündeminde olan Rıza Durmisi için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Kolarov transferi gerçekleşmezse Laziolu oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirecek.

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Sol bek arayışını sürdüren sarı-lacivertlilerde, yeni hedefin Rıza Durmisi olduğu öğrenildi. Lazio'nun Danimarkalı oyuncusu için hem İtalyan kulübüyle hem de futbolcuyla kiralık olarak anlaşıldı.

Bu hafta içinde Aleksander Kolarov transferini bitirmeye çalışacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp sol beki almayı başaramazsa Rıza Durmisi'yi imza için İstanbul'a çağıracak.

Rıza Durmisi geçen sezon ligde sadece 326 dakika şans bulabildi. 10 maçta 1 asist yaptı, 4 sarı kart gördü.