1 Kolarov'da sıkıntı çıktı Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirdiği ve anlaşma sağladığı Romalı sol bek Kolarov'da sıkıntı çıktı. İnter ve Napoli'nin de tecrübeli futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi.

2 Beşiktaş, Douglas'la anlaştı Sivasspor'la kiralık sözleşmesi sonra eren Douglas'ın Beşiktaş'la anlaştığı ifade edildi.

3 Emre Mor'a Fransa'dan teklif var Celta Vigo'da beklentilerin altında kalan Emre Mor'a, Fransa'nın Rennes ekibi talip oldu.

4 Daily Star: Fenerbahçe, Asmir Begovic'in peşinde İngiliz basını, Volkan Demirel ve Harun Tekin'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'nin Asmir Begovic'i transfer edeceğini yazdı.

5 Bir zamanların yıldızları kayıplarda Aralarında Veli Kavlak, Volkan Şen ve Sabri Sarıoğlu'nun da yer aldığı birçok futbolcu şimdilerde kulüp bulamaz oldu.

6 Galatasaray Vedat transferinde sona yaklaştı Galatasaray'ın 4 milyon euro karşılığında Ç.Rizespor ile el sıkıştığı öğrenildi. Cimbom, golcü futbolcuya ise yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret verecek.

7 Çiçekçiler Mesut'u kızdırdı Bir eğlence mekanından çıkan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendisinden zorla para almak isteyen çiçekleri bağırarak azarladı.

8 Kasımpaşa'nın Trezeguet inadı kırılıyor Geçtiğimiz sezondan bu yana Trezeguet'i transfer etmek isteyen ve defalarca Kasımpaşa yönetimiyle görüşen Galatasaraylı idarecilerin, bu kez Paşa'yı ikna etmeye çok yaklaştığı öğrenildi.

9 Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı rakip arıyor Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olmadığı liglerde iki yıldır şampiyon oluyor.