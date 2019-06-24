Kolarov'da sıkıntı çıktı

Fenerbahçelilerin Kolarov hayali suya düşebilir...
Menajeri ve ağabeyiyle birlikte İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yönetimle görüşen yıldız futbolcu, Türkiye'ye gelme konusunda hemen hemen ikna olmuştu.
Sözleşmedeki birkaç madde üzerinde duran Kanarya, İtalya'dan gelen haberle sarsıldı.
CONTE ÇOK İSTİYOR
Conte'yi takımın başına getirerek güçlü bir kadro kuracağının sinyallerini veren İnter'in hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabilen Kolarov'u transfer etmek istediği belirtildi.
İtalyan devinden gelen bu teklif üzerine düşünmek için birkaç gün süre isteyen Sırp futbolcunun peşinde Napoli de var.
33 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde 3 takımdan birini seçmesi bekleniyor.