Ensonhaber.com'a dön

Kolarov'dan harika frikik golü

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Sırbistan arasında oynanan mücadelede, Sırp futbolcu Kolarov attığı frikik golüyle adeta Ronaldo'ya nazire yaptı.

Kolarov'dan harika frikik golü
Yorum Yap

Dünya Kupası E Grubu ekiplerinden Kosta Rika ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor.

Grubun ilk maçında Sırbistan'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kolarov, harika bir frikik golüne imza attı.

Kolarov'dan Kosta Rika'ya frikik golü - İZLE

KOLAROV FRİKİK'TNE ÇOK GÜZEL ATTI

İlk yarsı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 56'yı gösterirken Sırbistan serbest atış kazandı.

Topun başına geçen Kolarov, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın üstünden aşırarak filelerle buluşturdu. 

RONALDO'NUN GOLÜYLE YARIŞIR

Futbolseverlere güzel bir gol izleten Kolarov'un vuruşu, İspanya maçının son dakikalarında Ronaldo'nun attığı frikik golüyle yarışacak güzellikte.

Cristiano Ronaldo'dan İspanya'ya harika frikik golü - İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM