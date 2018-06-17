Kolarov'dan harika frikik golü

Dünya Kupası E Grubu ekiplerinden Kosta Rika ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor.
Grubun ilk maçında Sırbistan'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kolarov, harika bir frikik golüne imza attı.
Kolarov'dan Kosta Rika'ya frikik golü - İZLE
KOLAROV FRİKİK'TNE ÇOK GÜZEL ATTI
İlk yarsı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 56'yı gösterirken Sırbistan serbest atış kazandı.
Topun başına geçen Kolarov, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın üstünden aşırarak filelerle buluşturdu.
RONALDO'NUN GOLÜYLE YARIŞIR
Futbolseverlere güzel bir gol izleten Kolarov'un vuruşu, İspanya maçının son dakikalarında Ronaldo'nun attığı frikik golüyle yarışacak güzellikte.