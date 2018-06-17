Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin’e destek vermek için Moskova’da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona Rusya’dan ve taraftarlardan özür diledi.

Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Milli futbolcu başkanla yaptığı görüşmede "Beni ya şimdi satın ya da ocak ayında Galatasaray'a imza atarım." dedi.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Sırbistan arasında oynanan mücadelede, Sırp futbolcu Kolarov attığı frikik golüyle adeta Ronaldo'ya nazire yaptı.

1 Fenerbahçe bayramlaşma töreninde G.Saray marşı çalındı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir görevli salon hoparlöründen Galatasaray marşı çaldı.

2 Comolli 6 futbolcunun gönderilmesini istedi Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi olan 6 futbolcunun gönderilmesini yönetime bildirdi.

3 Gomis Galatasaray'dan zam istiyor Galatasaray Yönetimi'nden maaşına zam yapılmasını isteyen Gomis, bu isteğinin karşılanmaması durumunda Çin'den gelen teklifini değerlendireceğini belirtti.

4 Kolarov'dan harika frikik golü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Sırbistan arasında oynanan mücadelede, Sırp futbolcu Kolarov attığı frikik golüyle adeta Ronaldo'ya nazire yaptı.

5 Cüneyt Çakır: Ülkemde iyi olmasam burada olamazdım Ülkemizi Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda temsil eden Cüneyt Çakır, kendisinin Türkiye'deki performansını eleştirenlere "Ülkemde iyi olduğum için beni çağırdılar" diyerek cevap verdi.

6 Puro içen Maradona taraftarlardan özür diledi Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin’e destek vermek için Moskova’da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona Rusya’dan ve taraftarlardan özür diledi.

7 Emre Akbaba: Galatasaray benim çocuk hayalim Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Milli futbolcu başkanla yaptığı görüşmede "Beni ya şimdi satın ya da ocak ayında Galatasaray'a imza atarım." dedi.

8 Jason Johnson'dan harika vole golü ABD USL'de Phoenix Rising forması giyen Jason Johnson, attığı harika vole golüyle izleyenleri mest etti.

9 Dünya Kupası'nda günün maçları (17 Haziran) Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası, bugün 3 maçla devam edecek. Kupanın favori takımları bugün sahne alacak.