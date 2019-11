Kolasinac: Mesut elinden gelen her şeyi yapıyor

Arsenal'in Boşnak yıldızı Sead Kolasinac, takım arkadaşı Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Mesut Özil'in aldığı dakikaların azlığı nedeniyle mutsuz olduğunu söyleyen Kolasinac, "Mesut, Mesut'tur. Çok özel yetenekleri olan harika bir futbolcu. Rakip savunmalar, Mesut Özil'i tek bir adam yerine iki kişiyle savunur. Çünkü, sahada olduğu her an takıma harika pozisyonlar hazırlıyor. Sahada gerçekten büyük fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"MESUT SAHADA OLDUĞUNDA TAKIM ÇOK DAHA İYİ OYNUYOR"

"Herkes Mesut'un kalitesini biliyor." diyerek sözlerini sürdüren Kolasinac, "Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi. Başardıkları ve yaptıklarıyla da önemli bir oyuncu. Sahada olduğunda takımımız çok daha iyi oyunuyor." dedi.

Mesut Özil'in moral durumuyla ilgili gelen soruya Kolasinac, "Son dönemde mutsuz. Çünkü, çok az süre alıyor. Fakat, bunu antrenmanlarda göremezsiniz. Her maça ilk 11 başlayacakmış gibi hazırlanıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Seviyesini koruyabilmek için her antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor." diyerek sözlerini noktaladı.