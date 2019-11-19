Köln, Gisdol'a emanet

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1 EURO 2020'de torbalar belli oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak 19 ülke belli oldu. Kalan 5 takımdan 1'i bu akşam, 4'ü ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçları sonrası netleşecek.

2 Fenerbahçe 3 futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolgay Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.

3 Enes Kanter'in top süremediği anlar NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi dalga konusu oldu.

4 Beşiktaş, Vida'dan FEDA bekliyor Maaşları aşağı çekmeye çalışan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Vida'nın kapısını çalacak.

5 Fenerbahçe, Talisca'yı istiyor Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca'ya, Fenerbahçe talip oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu, "En büyük Beşiktaş" sözleriyle sarı-lacivertli takıma mesaj verdi.

6 Falcao - Van Persie kıyaslaması Birçok futbolsever Falcao'nun, G.Saray'ın Van Persie'si olduğunu söylese de Hollandalı golcü, F.Bahçe'deki ilk sezonunda 31 lig maçında forma giymişti.

7 Galatasaray'da sakat futbolcu sayısı 8'e çıktı Galatasaray'da Muslera, Babel ve Luyindama milli takımlarında sakatlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşısına eksik kadroyla çıkacak.

8 Abdullah Avcı'nın transfer istediği mevkiler Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Artık saklamaya gerek yok, santrfor ve kenar oyuncusu alacağız" dedi.

9 EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları D Grubu'nda İsviçre ve Danimarka, F Grubu'nda İspanya ve İsveç, J Grubu'nda İtalya ve Finlandiya, EURO 2020'ye gitme hakkını elde etti.