Kolombiyalı gazeteci: Monaco Falcao'dan intikam alıyor

Monaco ikinci başkanı Petrov dün, futbolcunun kendileriyle kontratının sürdüğünü belirtip Kolombiyalı oyuncuyu takımda tutmak istediklerini duyurmuş, bu açıklamalar bitti gözüyle bakılan transferde şok etkisi yaratmıştı.

''MONACO FİKİR DEĞİŞTİRDİ''

Milliyet'e konuşan Kolombiyalı gazeteci Felipe Cadavid konuyla ilgili olarak "Falcao ve Galatasaray transfer için çoktan anlaştılar. Hatta Monaco da bunda mutabık kalmıştı ancak kulüp sonradan fikrini değiştirdi" diyerek şöyle devam etti:

''FALCAO REDDEDİNCE MONACO FARKLI TAVIR GÖSTERDİ''

"Fikrini değiştiren Monaco sonrasında futbolcuya tekrar sözleşme yenileme teklif etti. Ancak Radamel Falcao bunu da kabul etmedi. Fransız ekibi bunun üzerine karşılık olarak kendisini bırakmama tavrı göstermeye başladı."

''İNTİKAM ALIYORLAR, BU KADAR ŞEYDEN SONRA...''

"Monaco, kendisinin teklifini kabul etmeyen oyuncusuna karşı misilleme yaptı. Sözleşme yenilemediği için Falcao'dan intikam alıyorlar. Falcao'nun kendileri için yaptığı onca şeyden sonra bu tutumları inanılmaz."

HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE KALDI

Sorunun birkaç gün içinde çözülmesini ve Galatasaray'a transferinin sonlanmasını beklediği bir anda bunları yaşayan yıldız futbolcunun, yıllardır formasını giydiği kulübünün tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlıların, sözleşmesi 2020'ye kadar süren Kolombiyalı forvete yaptığı uzatma teklifinin bir yıllık olduğu, oyuncunun Galatasaray'a transferinde anlaşıldığı gerekçesiyle bunu geri çevirdiği kaydedildi.