Kolombiyalı Mojica'dan Bilica taktiği

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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu İngiltere-Kolombiya maçıyla bitti.

İngilizlerin Kolombiya'yı elediği karşılaşmada Mojica'nın Kane'in golünden önce penaltı noktasındaki çimleri bozması çok konuşuldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

MOJİCA'NIN HAREKETİ BİLİCA'YI HATIRLATTI

Mücadele gücü yüksek ve gergin geçen maçın 57. dakikasında İngiltere, Kane'in düşürülmesiyle penaltı atışı kazandı.

İki takım futbolcularının tartıştığı esnada Mojica, penaltı noktasını ayağıyla kazıyarak çimleri bozdu. Kane'in penaltı vuruşunu sabote etmeye yönelik yapılan bu hareket ise başarılı olmadı ve İngiliz yıldız topu filelere gönderdi.

Yaşanan bu pozisyon 2010 yılında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini akıllara getirdi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Bilica, penaltı yaptığı pozisyonda siyah-beyazlılar vuruşu kullanmadan penaltı noktasını ayağıyla kazımış ve atışın kaçırılmasını sağlamıştı. Bu pozisyon ise maçtan sonra günlerce tartışılmıştı.

İNGİLİZLER DE MANŞETLERE TAŞIDI

Normal süresi 1-1 biten maçı İngiltere seri penaltı atışları sonunda 4-3 kazanıp çeyrek finale yükseldi. İngiliz basını da Mojica'nın bu hareketini manşetlerine taşıyıp Kolombiyalı oyuncunun atışı sabote etmeye çalıştığını yazdı.