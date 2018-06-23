Kolombiyalı Sanchez'in korkusu

KRALSPOR

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda mücadele eden Kolombiya, Japonya'ya 2-1 yenildi.

Maçın henüz 3. dakikasında kırmızı kart gören ve penaltıya sebep olan Carlos Sanchez ise sıkıntılı günler yaşıyor. Kolombiyalı futbolcu bu olaydan sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Polis Sanchez'e gelen tehditler hakkında soruştuma başlatırken, yaşananlar akıllara Andres Escobar'ı getirdi.

ESCOBAR KENDİ KALESİNE GOL ATTI DİYE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'de düzenlenen 94 Dünya Kupası'nda Kolombiya grubun son maçında ev sahibi ile karşı karşıya gelmişti. Maçın 33. dakikasında Andres Escobar ters bir vuruşla topu kendi ağlarına göndermiş ve maç ABD'nin 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

Bu sonuçla turnuvaya veda eden Kolombiya'nın ülkesine dönmesinden 10 gün sonra Escobar silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

SANCHEZ'İN ESCOBAR KORKUSU

Kolombiya'nın geçmişinde yaşanan bu olay da Kolombiyalı futbolcu Sanchez'in endişelerini bir kat daha artırıyor.

Henüz grupta puanı bulunmayan Kolombiya yarın(24 Haziran) Polonya ile karşılaşacak. Güney Amerika ekibi son maçında Senegal karşısında olacak.