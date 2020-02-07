Kolombiya'nın hocası Falcao için gelecek

Beşiktaş yönetiminin, üst akıl olarak görevlendirmek istediği Mircea Lucescu ile anlaştığı öğrenildi. Rumen futbol adamı, birçok konuda danışmanlık yapacak.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'çete kurmak' suçundan beraat etti. Yıldırım'ın şike davası ise bir kez daha Yargıtay'a taşındı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11'i bu hafta da bozmayı düşünmüyor.

Bu sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça mutsuz olan Lionel Messi, Pique'den sonra kaleci Ter Stegen'le de kapıştı.

Fenerbahçe Kulübü, her geçen gün talibi artan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i 35 milyon euronun altına satmama kararı aldı.

TBF, Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması için yaptığı başvurunun onaylandığını açıkladı.

1 Beşiktaş, Lucescu'yla el sıkıştı Beşiktaş yönetiminin, üst akıl olarak görevlendirmek istediği Mircea Lucescu ile anlaştığı öğrenildi. Rumen futbol adamı, birçok konuda danışmanlık yapacak.

2 Barcelona'da Messi krizi Bu sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça mutsuz olan Lionel Messi, Pique'den sonra kaleci Ter Stegen'le de kapıştı.

3 Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibine tırnaklarıyla saldıran Mansur Çalar 7 maç ceza aldı.

4 Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını artırdı Fenerbahçe Kulübü, her geçen gün talibi artan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i 35 milyon euronun altına satmama kararı aldı.

5 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11'i bu hafta da bozmayı düşünmüyor.

6 Shane Larkin TC vatandaşı oldu TBF, Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması için yaptığı başvurunun onaylandığını açıkladı.

7 Kobe Bryant’ın cenaze töreni 24 Şubat’ta yapılacak Yıllarca 24 numaralı formayı giyen Kobe Bryant’ın naaşı bekletiliyor. Cenaze törenini 24 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

8 Belhanda İstanbul'dan ev satın alıyor Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini istediği Belhanda, ayrılmayı düşünmüyor. Faslı futbolcu İstanbul'dan ev satın almaya karar verdi.

9 Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris'i mağlup ederek 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı.