Kolombiya'yı Dünya Kupası'na uğurladılar

Dünya Kupası'nda Japonya, Polonya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alan Kolombiya için El Campin Stadı'nda düzenlenen özel programı yaklaşık 30 bin kişi izledi.

KOLOMBİYA'DAN AYRILDILAR

Organizasyonun başlamasına saatler kala tribünleri dolduran Kolombiyalılar, "Tigre" (Kaplan) lakaplı takım kaptanları Radamel Falcao'nun yanı sıra Bayern Münih'in yıldız oyuncusu James Rodrigues, Arsenal'in kalecisi David Ospina ve Barcelonalı Yerry Mina'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcuların kendi aralarında oynadıkları "veda karşılaşması"nın ardından James Rodrigues'in, sahaya giren ve kendine sarılan küçük bir Kolombiyalıya formasını hediye etmesi taraftarlardan alkış aldı.

Ayrıca, sahaya futbolcularla birlikte çıkan Kolombiyalı şarkıcı Maluma da konser verdi. Gruptaki ilk maçını 19 Haziran'da Japonya ile yapacak Kolombiya, iki gün önce de başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos tarafından kabul edilmişti.