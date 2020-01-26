Koltuğu sallantıdaki Solskjaer'in yerine adaylar

Ligde üst üste 2 maçtır mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallantıya girmeye başladı.

Ada basını teknik direktör iddialarını manşetlerine taşımayı ise çoktandır sürdürüyor...

İddiaların en güçlüsü ise Daily Mail'den geldi. İngiliz gazetesi İngiltere Milli Takım teknik direktörü Gareth Southgate'in Euro 2020'den sonra Manchester United'ın başına geçeceği yönünde iddiasını ortaya koydu.

SOUTHGATE MANU'YA DOĞRU

Southgate'in İngiltere ile Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa yakın bir performans sergilemezse yaz aylarından Manchester United'a imza atacağı konuşuluyor.

Öte yandan bir diğer iddia ise Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino'nun 'Kırmızı Şeytan' olacağı yönünde. Arjantinli hocanın Tottenham'da görev yaptığı dönemde gerçek anlamda bir ekol yarattığını ve bunun tam da Manchester United'ın ihtiyacı olan bir durum olduğu belirtiliyor.

Bir diğer iddia ise tıpkı Solskjaer'in olduğu gibi eski bir Manchester Unitedlı futbolcunun takımın başına geçebeileceği yönünde. Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville bu iddiaların merkezindeki isimler olarak dikkat çekiyor.