Komadan uyanan Nouri'nin sözleşmesi feshedildi

Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay önce oynanan bir hazırlık maçında geçirdiği kalp krizinin ardından komaya girmişti.
Geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir televizyon programına katılan Nouri'nin kardeşi, 22 yaşındaki oyuncunun uyandığını belirtmişti.
Yaşanan bu süreçte futbolcunun sorumluluğu üzerinde olan kulübü Ajax, şaşırtıcı bir hamleye imza attı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Hollanda basınında yer alan habere göre kulüp, futbola dönmesi zor olan oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Ajax'ın, Nouri ailesiyle finansal destek amaçlı görüşme yaptığı da belirtildi. Bilindiği gibi Hollanda ekibi, genç futbolcunun hastane masraflarını da üstlenmişti.