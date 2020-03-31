1 Muhammed Demirci'nin aklı hala Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Demirci, siyah-beyazlı formayı yeniden giymenin hayallerini kurduğunu söyledi.

2 Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber geldi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden gün içinde taburcu olacağını açıkladı.

3 Komadan uyanan Nouri'nin sözleşmesi feshedildi Ajax, geçtiğimiz günlerde komadan uyandığı öğrenilen 22 yaşındaki futbolcu Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti.

4 Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, şu ana kadar sarı-lacivertli kulüple görüşmediğini ve Alanyaspor'a odaklandığını söyledi.

5 Ronaldinho ayak tenisi maçını kaybetti İngiliz basını, Ronaldinho'nun hapishanede katil ve hırsızlara karşı oynadığı ayak tenisi maçını kaybettiğini yazdı.

6 Hollanda basını: Ajax, Babel'in sözleşmesini feshetti Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel ile yolları ayırdı.

7 Merih maaşının bir kısmını feda etti Koronavirüs nedeniyle ücret kesintisine giden Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 600 bin euro indirim yaptığı öğrenildi.

8 Galatasaray yönetiminden indirim talebi Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarının maaşlarında indirime gitmesi, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Yönetim ilk olarak Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda'yla görüşecek.

9 Karacabey Belediyespor şampiyonluğunu istiyor TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eden tek takım olan Karacabey Belediyespor, liglerin iptal edilmesi halinde kupadan olmak istemiyor.