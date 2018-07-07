Kompany: Brezilya'dan korkmadık Fransa'dan da korkmayız

2018 Dünya Kupası'nda Kazan Arena'da oynanan çeyrek final maçında Belçika, Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gol ve De Bruyne'un golü ile Brezilya'yı 2-1'lik skor ile turnuvadan eledi. Belçika bu galibiyeti ile komşu ülkesi Fransa ile yarı finalde eşleşti.

"MARTİNEZ, EVERTON'DAN BİLDİĞİM TAKTİĞİYLE BİZİ OYNATTI"

Belçika adına bu tarihi galibiyetin mimarlarından biri olan Manchester United'ın golcü oyuncusu Romelu Lukaku, bu maç hakkında, "Teknik direktörümüz Martinez, aynı taktiği onunla birlikte Everton'da görev aldığım sürede de birçok kez kullanmıştı. Bu sebeple sahada ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Eden Hazard ve Kevin De Bruyne, bu taktiğin nasıl işlediği ve ne yapmaları gerektiği konusunda yardımcı oldum. Her şeyi olması gerektiği gibi yaptık ve hak ederek kazandık" dedi.

"BREZİLYA'DAN KORMADIK, FRANSA'DAN DA KORKMAYIZ"

Brezilya karşısındaki galibiyet hakkında konuşan bir başka isim Belçika'nın başarılı stoper oyuncusu Vincent Kompany'di. Kompany karşılaşma hakkında, "Sahada elimizden geleni verdik, takımımızın bu performansından gurur duyuyorum. Takım olarak yetenekli olduğumuzu biliyoruz ve Japonya maçından önemli dersler çıkarttık. Brezilya'yı yenebileceğimizi biliyordum ve bu konuda mükemmel bir iş çıkardık. Bu galibiyet çocukluk hayalimin gerçekleşmesini sağladı, gelecekteki karşılaşmalarımız için çok motiveyiz. Brezilya'dan hiç korkmadık, Fransa'dan da korkmayız" ifadelerini kullandı.