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Kompany maaşları cebinden verecek

Anderlecht Teknik Direktörü ve futbolcusu Vincent Kompany, koronavirüs sebebiyle maaşında kesintiye gitmek istemeyen futbolcularının maaşlarını ödeyebileceğini açıkladı.

| Haber Merkezi
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Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinde yer alan habere göre; Anderlecht kulübü, koronavirüs nedeniyle yaşanan krizin ardından futbolcularından maaşlarında kesinti yapmalarını istedi.

Konu üzerine insiyatifi ele alan teknik direktör Vincent Kompany, kesintiye gitmek istemeyen futbolcularının ve aynı zamanda takım arkadaşlarının 1 aylık maaşını ödeyebileceğini açıkladı.

ANDERLECHT, KOMPANY SAYESİNDE MAAŞLARDA KESİNTİYE GİTMEYECEK

Bu durumda Anderlecht kulübünde maaşlarında kesintiye gitmeyen futbolcular olması halinde takım teknik direktörü, kaptanı ve oyuncusu olan Vincent Kompany, bu oyuncuların maaşlarını kendi cebinden ödeyecek.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve İtalya Serie A ekiplerinden Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de geçtiğimiz günlerde, koronavirüs nedeniyle oyuncuların maaşlarından kesintiye gitmelerini istemişti.

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