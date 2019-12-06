Kone: Hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivassporlu Arouna Kone, ligin ilk yarısını lider bitirmek istediklerini belirterek, "Şu anda bulunduğumuz ligdeki pozisyonla ilgili tabii ki çok mutluyuz. Bu da gösteriyor ki maçların hepsinde ayrı bir konsantrasyon var. Buradaki takım arkadaşlarımla, oluşumla ilgili de hedeflerimiz var. Hedefimiz ilk lider olarak bitirmek. Elimizden gelen her şeyi yapacağız lider bitirmek için." dedi.

"SİVAS'TA MUTLUYUM"

Hedefleri ile ilgili yöneltilen soruya ise Kone, "Bireysel hedeflerim yok, takım hedefleri vardır. Takım hedefleri de aynı şekilde bu durumu korumaktır. Lider durumunu korumaktır. Böyle iyi bir şekilde sezona başlamak, iyi bir sezon bitirmek istiyoruz. Umarım bu gerçekleşir." cevabını verdi.



Arouna Kone, son olarak taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "3 senedir buradayım ve gerçekten taraftarlarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Sokaklara çıktığımda beni güzel karşılıyorlar. Sevinçle ve mutlulukla. Umarım daha daha yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi."











