Kongo'dan Luyindama skandalı

Galatasaray savunmasının en önemli oyuncusu Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Mücadelenin 64. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden 25 yaşındaki futbolcuya hiçbir tıbbi müdahalenin yapılmadığı ortaya çıktı.

Sol diz ön çapraz bağları kopan, menisküsünde ise yırtık meydana gelen defans oyuncusunun MR'ını bile çekmeyen Kongolular, büyük bir skandala imza attı.

KOPUK BAĞ İLE 10 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Kopuk bağ ile Gambiya'dan 4 bin 500 km yol giden ve ülkesine dönen Luyindama, buradan da 5 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi.

Cuma sabaha karşı İstanbul'a gelen oyuncunun durumunun ne kadar kötü olduğu Galatasaray Kulübü'nün yaptığı MR çekimi sonrası anlaşıldı.