Beşiktaş, Konoplyanka'da mutlu sona çok yakın

Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho'yu kadrosuna katan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar bu sefer de hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapan Konoplyanka'yı transfer etmek istiyor.

Yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği Ukraynalı futbolcu için Schalke'nin kapısını çalarak 2.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Schalke'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Konoplyanka için yapılan teklifi kabul ettiği ancak ödeme planında henüz anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

7 TAKSİT ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroyu 1 yıl içinde 7 taksitle ödemeyi önerdiği ancak Alman kulübünün bu rakamın 6 ay içinde 3 taksitte ödenmesini şart olarak sunduğu gelen bilgiler arasında.

2 kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve şu ana kadar Konoplyanka için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Yönetimin Schalke ile bir görüşme daha yaparak işi bitirmek istediği belirlendi.