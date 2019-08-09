Konoplyanka'dan Beşiktaş mesajı

Son dönemde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Victor Ruiz ve Rebocho'dan sonra Konoplyanka'yı da kadrosuna katacak.

Gelecek hafta siyah-beyazlı ekibe imza atması beklenen Ukraynalı yıldız, Instagram hesabından Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

INSTAGRAM'DAN CEVAP VERDİ

Instagram'dan, "Come to Beşiktaş" şeklinde çağrıya, siyah-beyaz noktalar ve emojilerle cevap verdi. Deneyimli kanat oyuncusu, artık bir klasik haline gelen 'sosyal medyadan transfer mesajı verme' modasına uydu.

Öte yandan Ukrayna basınında Sport Ua'nın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Konoplyanka ile yıllık 2 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun takımı Schalke'yi de ikna eden siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde noktalayacak.

Konoplyanka'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Abdullah Avcı'nın da Konoplyanka'yı takımda görmek istediği ve transfere onay verdiği öğrenildi.