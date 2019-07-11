Konoplyanka'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin, Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani ile İstanbul'da görüştüğü ve anlaşma sağlandığı iddia edildi

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Ukraynalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine girmiş, ancak transfer resmi olarak masaya yatırılmamıştı. Bu sefer transfer, Fenerbahçe yönetimi ve menajer Ramadani'nin girişimi ile sonuçlanmaya çok yakın.

Fenerbahçe'nin, Yevhen Konoplyanka transferini 2.5 milyon euro bonservis ve yıllık 2 milyon euro karşılığında bitirdiği iddia edildi.