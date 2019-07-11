Ensonhaber.com'a dön

Konoplyanka'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan Ukraynalı kanat Yehven Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani, sarı lacivertli yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Yorum Yap

Konoplyanka'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin, Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani ile İstanbul'da görüştüğü ve anlaşma sağlandığı iddia edildi

ANLAŞMAYA YAKIN

Ukraynalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine girmiş, ancak transfer resmi olarak masaya yatırılmamıştı. Bu sefer transfer, Fenerbahçe yönetimi ve menajer Ramadani'nin girişimi ile sonuçlanmaya çok yakın.

Fenerbahçe'nin, Yevhen Konoplyanka transferini 2.5 milyon euro bonservis ve yıllık 2 milyon euro karşılığında bitirdiği iddia edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM