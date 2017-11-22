Konya Avrupa'da var olma maçında

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Şenol Güneş: Bu başarı Türkiye'nin

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanılan başarının 80 milyon olarak tüm Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

Şenol Güneş: Bu başarı Türkiye'nin

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan lider olarak çıkması, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Fenerbahçe yönetimi, kolu kırıldıktan sonra bir türlü toparlanamayan Fernandao'yu Bursaspor'u verip Aziz Behich'i almayı planlıyor.

Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında İspanyol devi Real Madrid de var.

Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükselmesinin ardından, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

Beşiktaş-Porto maçı öncesi kartal pençesi yapan Rıdvan Dilmen, "Ben F.Bahçeliyim ama bu Türkiye'nin maçı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede düşüşün nedenlerini anlatırken, transferin yetersiz olduğunu belirtti.

Başakşehir'in yıldızı Adebayor, terör olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu ve Türkiye'de yaşamaktan korkmadığını söyledi.

1 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında İspanyol devi Real Madrid de var.

2 Beşiktaş'ın başarısı Avrupa basınında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan lider olarak çıkması, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

3 Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmasının ardından Tolgay Arslan "Tarih yazdık" dedi.

4 Adebayor: Terör olaylarından korkmuyorum Başakşehir'in yıldızı Adebayor, terör olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu ve Türkiye'de yaşamaktan korkmadığını söyledi.

5 Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı Süper Lig'de iki yıldır şampiyonluk yarışında olan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tarihi başarısından dolayı tebrik etti.

6 F.Bahçe Fernandao'yu takasta kullanacak Fenerbahçe yönetimi, kolu kırıldıktan sonra bir türlü toparlanamayan Fernandao'yu Bursaspor'u verip Aziz Behich'i almayı planlıyor.

7 Rıdvan Dilmen Beşiktaş'a kartal pozuyla destek verdi Beşiktaş-Porto maçı öncesi kartal pençesi yapan Rıdvan Dilmen, "Ben F.Bahçeliyim ama bu Türkiye'nin maçı" dedi.

8 Ronaldo'nun rekoruyla Real Madrid turladı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.

9 Tudor yönetime savunmasını verdi Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede düşüşün nedenlerini anlatırken, transferin yetersiz olduğunu belirtti.