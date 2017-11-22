Konya Avrupa'da var olma maçında

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maç TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
KONYA YENİLİRSE ELENECEK
Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak. Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor.
Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşilbeyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.