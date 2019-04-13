Konya evinde Sivasspor'la berabere kaldı

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Lefter ve Can Bartu buluşması

Ali Koç, 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu için düzenlenen veda töreninde konuştu. Koç, "Galatasaray'ı Can Abi için yeneceğiz" dedi.

Fatih Terim, oyuncularına geçen sezon Tolga Ciğerci'nin son dakikada kaçırdığı gol pozisyonunu hatırlattı, bu kez kazanacaklarını ifade etti.

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için veda töreni düzenlendi.

Can Bartu için veda töreni düzenlendi

Fenerbahçe-Galatasaay derbisi öncesi teknik adamlar Ersun Yanal ve Fatih Terim, ilk 11'lerini belirledi.

Yanal ve Terim'in muhtemel derbi 11'leri

Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisinde takımı saha içerisinde yönetmesini istediği Tolgay Arslan, Kadıköy'de çok iyi bir oyun ortaya koyacağını söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta lider Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gürcü rakibi Kajaia'yı 3-0 yenen Rıza Kayaalp üst üste 8 toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Galatasaray, kalan 7 maçını da kazanırsa şampiyon olacak.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

1 Ersun Yanal'dan Hasan Ali'ye: G.Saray'a da gol at Ersun Yanal, bu sezon oynadığı futbol ve kritik maçlarda attığı gollerle ön plana çıkan Hasan Ali'den, aynı performansı G.Saray'a karşı da bekliyor.

2 Beşiktaş evinde Başakşehir'i yendi Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta lider Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

3 İngiliz holiganlardan Salah'a ırkçı saldırı Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'a terörist benzetmesi yapan Chelseali taraftarlar hakkında soruşturma başlatıldı.

4 Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

5 Fatih Terim: Kadıköy'de kazanacağız Fatih Terim, oyuncularına geçen sezon Tolga Ciğerci'nin son dakikada kaçırdığı gol pozisyonunu hatırlattı, bu kez kazanacaklarını ifade etti.

6 Babasının taktikleriyle Avrupa şampiyonu oldu Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında babasının verdiği taktikler sayesinde altın madalya kazanan milli karateci Murat Can Deniz, dünya şampiyonu olmak istiyor.

7 Orta sahadan frikik golü atan futbolcu Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova forması giyen Ivan Oblyakov, orta sahadan kullandığı serbest vuruşta rakip kaleciyi avladı.

8 Yanal ve Terim'in muhtemel derbi 11'leri Fenerbahçe-Galatasaay derbisi öncesi teknik adamlar Ersun Yanal ve Fatih Terim, ilk 11'lerini belirledi.

9 Ali Koç'tan derbide galibiyet sözü Ali Koç, 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu için düzenlenen veda töreninde konuştu. Koç, "Galatasaray'ı Can Abi için yeneceğiz" dedi.