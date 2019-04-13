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Konya evinde Sivasspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Ligi'nde Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 9 maça çıkarttı.

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Konya evinde Sivasspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Haftalardır galibiyete hasret kalan Konyaspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kazanamama serisi 9 maça çıktı. Atiker Konyaspor'un golünü 22. dakikada Ömer Şahiner atarken Demir Grup Sivasspor'un golü, 39. dakikada Diabate'den geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 36 puanla 9. sırada kaldı. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 35 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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