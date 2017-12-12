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Konya-Karabük maçında hakem skandalı

Konyaspor-Karabükspor maçında yardımcı hakem, 2.5 metre gerideki futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırarak Konya'nın golünü iptal etti.

Konya-Karabük maçında hakem skandalı
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Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Karabükspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazanırken, mücadeleye hakemin skandal ofsayt kararı damga vurdu.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)

2.55 METRE OFSAYT DEĞİL

Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, kontra atağa kalkan ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkaran golü attı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Mücadelenin ardından beINSports'ta yayınlanan programda pozisyonun piero ölçümleri yapıldı ve golü atan Konyasporlu futbolcunun 2.55 metre geride olduğu açıklandı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)

Barış Şimşek, Mehmet Metin ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü golü iptal ederek skandal bir karara imza attı.

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