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Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

| Haber Merkezi
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanılan maçtan iki takımda maçtan 1'er puanla ayrıldı.

Kümede kalmak için puan ve puanlara ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında gol yollarında etkinlik fazla olmazken puanlar paylaşıldı

 

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puana yükseldi ve bu sezon 10. beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 20 puana çıktı ve uzun süre sonra 2 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.


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