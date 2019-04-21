Konyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı MKE Ankaragücü ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı.

90 DAKİKADA GOL ÇIKMADI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Ankaragücü, 90 dakika sonunda topa daha fazla hakim taraf olurken, istediği 3 puanı ise alamadı.

AYKUT KOCAMAN'IN KONYASI 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36 yaptı ve son 9 maçının 8.'sini de puanla kapattı. Konyaspor ise 37 puana ulaştı. Aykut Kocaman'ın öğrencilerinin galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak