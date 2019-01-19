Konyaspor, 2. yarıya 3 puanla başladı

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Ersun Yanal'dan Elif Elmas'a uyarı Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü kendisinden beklenileni sahaya yansıtamayan Elif Elmas, gördüğü kartlar nedeniyle de teknik heyetten uyarı aldı.

2 Fikret Orman: Kum torbası değilim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyelerine seslendi ve "Buraya kum torbası olarak gelmedim. Her şeyi anlatacapğım" ifadelerini kullandı.

3 Fatih Terim'le yönetim arasında Ozan krizi yaşandı Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinin perde arkasında, yönetimle Fatih Terim arasında küçük çaplı bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

4 Alan: G.Saray'a gelmek için sabırsızlanıyorum Galatasaray'ın 1 numaralı golcü adayı Alan, Taffarel'le görüşerek gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

5 Fenerbahçe, Chelsea'den Moses'ı kiralıyor Fenerbahçe, Chelsea'de şans bulamayan Moses'le anlaştı. İngiliz ekibini de ikna eden sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuya gelecek hafta imza attıracak.

6 Slimani'yi transfer etmek isteyen takımlar Fenerbahçe'nin en kötü transferi olarak lanse edilen Slimani'yi Sevilla ve Aston Villa'nın almak istediği ifade ediliyor.

7 Ersun Yanal: Ayağa kalkma zamanı geldi Oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, Bursaspor maçıyla çıkışa geçeceklerini ifade ederek, "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Şimdi ayağa kalkma zamanı" dedi.

8 Şenol Güneş: 13 yabancı olduğunu biliyorduk Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, esame listelerini gördüğünde Akhisarspor'un kadrosunda 13 yabancı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

9 Türkiye, statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı UEFA tarafından yayımlanan 2017 yılının Kulüp Lisanslama Değerlendirme Raporu'na göre, Türkiye son 10 yıl içinde en çok stadyum inşa eden Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.