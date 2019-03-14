Konyaspor, 3 puan hasretine son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen Atiker Konyaspor, 26. haftada 16 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puan özlemini sonlandırmayı amaçlıyor.

Son olarak ligin 19. haftasında 27 Ocak'ta sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlı takım, bu maçtan sonra hem iç hem de dış sahada galibiyete hasret kaldı. Antalyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda oynadığı maçlarda 20. haftada Bursaspor ile 0-0, 22. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Konya temsilci, 25. haftada da Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Atiker Konyaspor, sahasında oynadığı Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarından 1-1 beraberlikle ayrılırken, İstikbal Mobilya Kayserispor'a ise 1-0 yenildi. Ligin son 6 haftalık periyodunda 4 puan alabilen Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor maçından galip ayrılarak, ligdeki galibiyet hasretine son verebilmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Süper Lig'in 13. haftası öncesinde takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçen Konyaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligin 26. haftasına 35 puanla 5. sırada giren Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'u yenerek üst sıraları yükselmeye çalışacak.