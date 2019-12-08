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Konyaspor, 7 maçtır kazanamıyor

Konyaspor'un Gaziantep'le 0-0 berabere kaldığı maçta Bajic akılalmaz bir gol kaçırdı. Konya'nın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

| Haber Merkezi
Konyaspor, 7 maçtır kazanamıyor
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Konyaspor'un Aykut Kocaman yönetimindeki kötü gidişi devam ediyor. 

Son olarak 5 Ekim'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenen Konyaspor, o tarihten beri maç kazanamıyor. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde çıktığı son 7 maçta 5 yenilgi 2 beraberlik aldı.

(Görüntü: beIN Sports)

Konyaspor bugün evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran pozisyon ise Bajic'in topu boş kaleye gönderememesi oldu.



(Görüntü: beIN Sports)

Karşılaşmanın 76. dakikasında takım arkadaşının ortasında topu boş kaleye gönderemeyen Bajic, Konyaspor'u 3 puandan etti.

(Görüntü: beIN Sports)

Konyaspor'un son 7 maçı

Konyaspor 0-2 Malatyaspor
Fenerbahçe 5-1 Konyaspor
Konyaspor 1-1 Gençlerbirliği 
Sivasspor 2-0 Konyaspor
Konyaspor 0-1 Beşiktaş
Rizespor 3-1 Konyaspor
Konyaspor 0-0 Gaziantep FK

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