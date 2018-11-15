Konyaspor Asbaşkanı: Aykut Kocaman'la görüşeceğiz

Konyaspor Kulübü, teknik direktör arayışları hakkında A Spor'a açıklamalarda bulndu.

Rıza Çalımbay ile ileriye dönük planlarının uyuşmadığını vurgulayan Aksoy, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Kahramanmaraşspor maçı sonrasında bu fikirden emin olduklarını söyledi.



İşte Selçuk Aksoy'un açıklamaları;



"Rıza Çalımbay gitmeden önce hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Zaten etik olmazdı. Bazı hocalarla görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak. Hedeflediğimiz şeylere ulaştırabilecek isimlerle görüşeceğiz."





KOCAMAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

"Şehrin dinamitleri, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı. Yarından sonra (bugün) görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabi daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz."

SICAK BAKIYOR

Konyaspor'a Türkiye Kupası'nı kazandırarak taraftarın gönlünde taht kuran Aykut Kocaman, yeniden yeşil-beyazlı kulübe geri dönmeye sıcak bakıyor.

Tecrübeli teknik adam, yapılacak görüşmenin ardından kararını yönetime bildirecek.