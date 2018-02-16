Beşiktaş Konya'da 2 puan bıraktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 22.haftasında sahasında Konyaspor'a konuk oldu.

KARTAL DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

İlk yarıda rakibine nefes aldırmayan Beşiktaş son haftaların formda ismi Talisca ile girdiği pozisyonlarla golün sinyalini verdi. 27. dakikada Babel'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, Atiba'ya çarpıp ağlarla buluştu.

Golden sonra Vagner Love ile mutlak bir golü kaçıran Kartal, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

JAHOVİC BERABERELİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda ise maçta roller değişti. Fofana'nın oyuna girmesiyle hareketlenen ev sahibi takım Beşiktaş kalesine etkili gelmeye başladı. 60. dakikada Konyaspor'un flaş transferlerinden Adis Jahovic sahne çıktı ve bu sezon 15. golünü Beşiktaş ağlarına yolladı.

Golün şokunu atlatmaya çalışan Beşiktaş, Talisca ve Lens ile girdiği net fırsatları değerlendiremedi. 82. dakikada ise adeta maçın kırılma anı yaşandı. Konyaspor üst üste 2 net pozisyon yakaladı. Önce Jahovic karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabri'yi geçemedi, ardından Hadziahmetovic'in vuruşunu Pepe çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

HAFTAYA DERBİ VAR

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.