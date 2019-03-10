Konyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR
Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmada çıkış arayacak.
Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakiplerine 11 kez üstünlük kurabilen ve 8 maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 defa yenildi. 41 puana sahip siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise topladığı 35 puanla haftaya 5. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Burak
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali, Fofana, Milosevic