Konyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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23' Rebocho'nun soldan ortasında savunmadan seken topa ters taraftaki Diaby vurdu ancak top Ferhat'tan döndü. Seken topu Caner içeri çevirmek istedi fakat Burak'ın kontrolü iyi olmayınca kaleci Serkan topu kontrol etmeyi başardı.

21' Sol çaprazda topla buluşan Burak rakibinden şık sıyrıldı ve ceza sahasına girip kale ağzına ortaladı ancak Anicic kritik bir müdahale ile topu kornere attı ve Diaby'nin vuruş yapmasına izin vermedi.

20' Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ön direğe yerden ortaladı. Uygun durumdaki Farouk Miya'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

16' Beşiktaş dakikaların ilerlemesiyle topla daha fazla oynamaya başladı ancak konuk ekip topu rakip sahada tehlikeli bölgeye taşımakta zorlanıyor.

13' Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top yükseldi, hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Serkan'dan önce hamlesini yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

11' Diaby'nin Bajic'e yaptığı müdahale sonrası ev sahibi ekip sol kenarda taç çizgisi yakınlarından serbest vuruş kazandı.

6' Konyaspor maçın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan ekip konumunda.

2' Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve GOL geçerlilik kazanmadı.

2' Konyaspor'da Ali Turan'ın yerine savunmanın merkezinde Diagne görev yapıyor. Sol bek pozisyonunda ise Alper Uludağ yerine Ferhat Öztorun forma giyiyor.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor.

Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti. Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak.