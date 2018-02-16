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Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 22. haftası Konyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle açılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor:  Serkan Skubic Ali Turan Filipovic Eren Ömer Ali Ali Çamdalı Bourabia Milosevic Eto'o Jahovic

Beşiktaş: Fabri Gökhan Pepe Medel Adriano Atiba Oğuzhan Quaresma Babel Talisca Negredo

Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u evinde 5-0 yenen ve Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla zirveyle puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlı rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.

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