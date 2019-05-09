Konyaspor, Çalımbay'a 1 milyon 846 bin lira ödeyecek

Tahkim Kurulu kararları TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.
Kurul, Konyaspor'un Çalımbay'a 1 milyon 846 bin 875 TL sözleşme fesih bedeli ödemesine karar verdi.
İşte yapılan açıklama:
Konya Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/674- K.2019/40 sayılı kararına itirazı incelendi.
Yapılan müzakere neticesinde;
- Davacının duruşma talebinin reddine,
- Davalı kulübün itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında 2.462.500,00 TL olarak kabul edilen fesih tazminatı tutarının (%25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması suretiyle) 1.846.875,00 TL olarak düzeltilmesine,
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,
- Sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.