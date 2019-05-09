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Konyaspor, Çalımbay'a 1 milyon 846 bin lira ödeyecek

Tahkim Kurulu, Konyaspor'un Rıza Çalımbay'a 1 milyon 846 bin 875 TL sözleşme fesih bedeli ödemesine karar verdi.

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Konyaspor, Çalımbay'a 1 milyon 846 bin lira ödeyecek

Tahkim Kurulu kararları TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Kurul, Konyaspor'un Çalımbay'a 1 milyon 846 bin 875 TL sözleşme fesih bedeli ödemesine karar verdi.

İşte yapılan açıklama:

Konya Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.02.2019 tarih ve E.2018/674- K.2019/40 sayılı kararına itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının duruşma talebinin reddine,

- Davalı kulübün itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında 2.462.500,00 TL olarak kabul edilen fesih tazminatı tutarının (%25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması suretiyle) 1.846.875,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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