Konyaspor da UEFA'dan elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, Avrupa'ya veda etti.

Maça iyi başlayan Konyaspor, 15. dakikada Mehdi Bourabia ile öne geçti. İlk yarıda skoru korumayı başaran temsilcimiz, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Konyaspor, 77. dakikada Ali Turan'ın kendi kalesine attığı gole engel olamadı.

Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

AA

ŞANS KONYASPOR'UN AYAĞINA GELMİŞTİ

Grubun diğer maçında ise Marsilya evinde Salzburg ile 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikten dolayı eğer Konyaspor rakibini 3 farkla mağlup etmiş olsa, bir üst tura çıkan takım olabilecekti.

AA