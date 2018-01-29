Konyaspor, Eto'o'yla anlaşamadı

Ahmet Baydar sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Çok önemli olmayan birkaç madde dışında Eto'o ile ilgili görüşmelerimiz bitmek üzere. Yani Eto'o ile anlaşmak üzereyiz. Birçok konuda inşallah mutabık kaldık. Prensipte de anlaşmaya yakınız" açıklamasını yapmıştı.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Baydar bu açıklamasından birkaç saat sonra ise kişisel Twitter hesabından, Samuel Eto'o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini duyurdu. Ahmet Baydar "Samuel Eto'o'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık" ifadelerini kullandı.