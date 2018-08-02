Konyaspor, Fallou Diagne'yi transfer etti

Transfer çalışmalarına devam eden Atiker Konyaspor, Werder Bremen'den stoper Fallou Diagne ile resmi sözleşme imzaladı.

KISA SÜREDE UYUM SAĞLAYACAK

İmza töreninde konuşan transfer komitesi üyesi Mustafa Aydınalp ''Transfer dönemi devam ediyor. Bu süreci acele etmeden ama nokta atışı transferler ve Atiker Konyaspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Fallou Diagne güçlü, çabuk iyi yer tutabilen son derece kaliteli bir isim. Kulübümüze büyük katkıları olacağına inancımız sonsuz. Diagne eminim ki kısa sürede hem şehrimize hem de takıma uyum sağlayacak ve iyi bir sezon geçirecek. Her iki tarafa da hayırlı olsun'' şeklinde konuştu.

''STADYUMU GÖRDÜM, HAYRAN KALDIM''

Atiker Konyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Fallou Diagne ise ''Çok hırslıyım. Konyaspor'da kendimi bir kez daha ispat etmek istiyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de ve Konya'da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Stadyumu biraz önce gördüm, hayran kaldım. Bu stadyumda büyük başarılara imza atacağımıza eminim. Taraftarlarımıza kalben selamlarımı gönderiyorum'' dedi.