Fenerbahçe Konyaspor'la berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk oldu.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Maça iki takım da orta sahayı kalabalık tutarak başladı ve uzun süre önemli bir pozisyon yaşanmadı. 25. dakikadan sonra kontrolü ele geçiren Fenerbahçe, Giuliano ve Aatıf ile önemli fırsatları kullanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

MAÇ BERABERE SONA ERDİ

İkinci yarı aynı şekilde başlarken golü bulan ev sahibi ekip oldu. 58. dakikada Isla'nın hatalı geri pasını yakalayan Ömer Ali takımını öne geçiren gole imza attı. Fenerbahçe bu gole 11 dakika sonra yanıt verdi. Geçen hafta olduğu gibi Valbuena'nın ortasında Mehmet Topal kafayla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

85. dakikada Manyama ve 90+4'te Fernandao'nun vuruşları direkten döndü. Mücadele de 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardınan Fenerbahçe puanını 33'e çıkardı.

Aykut Kocaman Konyaspor maçını değerlendirdi VİDEO

GALATASARAY KAZANIRSA SIRALAMA DEĞİŞECEK

Öte yandan Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe puan kaybı yaşadı. Galatasaray yarın Göztepe'yi mağlup ederse Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçecek.