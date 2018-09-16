Fenerabahçe derbi öncesi Konyaspor'u yendi

Süper Lig'de 3 haftadır üst üste sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Rakibini tek golle yenenen sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesi son derece kritik bir 3 puana imza attı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

4 haftalık dilimde sadece 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, mutlak kazanmak için sahaya çıktığı Konya deplasmanında maça etkili başlayamadı. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk 45 dakikalık dilimde gol olmadı.

ELİF OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 61. dakikasında Aatıf'ın yerine oyuna giren Elif Elmas, karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahasına önünde bulduğu topa düzgün bir vuruş yaparak skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde nefesler kesildi, iki takım da birçok gol pozisyonuna girdi ancak skoru değiştiremedi. Fenerbahçe, Elif'in golüyle Konya'da 3 puan çıkardı.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK 3 PUAN

3 hafta sonra kazanarak rahat nefes alan Fenerbahçe, 5 hafta sonunda puanını 6 yaptı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, gelecek hafta siyah-beyazlı ezeli rakibini Kadıköy'de konuk edecek.

Derbi öncesi Beşiktaş'ın 10, Fenerbahçe'nin ise 6 puanı bulunuyor.