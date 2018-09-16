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Konyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 5. hafta maçında Atiker Konyaspor'a konuk olacak

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇIKIŞ PEŞİNDE

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı. Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonnson, Jevtovic, Milosevic, Vedat, Fofana, Yatabare

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Jailson, Elif, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

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