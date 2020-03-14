Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak ve koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 40 puanla 7. sırada bulunurken Konyaspor ise 23 puanla 16. sırada yer alıyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Konyaspor'da Miya ve Ancic'in sakatlıkları devam ederken kaleci Serkan Kırıntılı cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Max Kruse ve Nabil Dirar kadroda bulunmuyor.
Öte yandan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Altay Bayındır cezaları sebebiyle Konya'ya götürülmedi.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
Fenerbahçe: Harun, Isla, Luis Gustavo, Jailson, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici, Deniz Türüç, Vedat Muriç