Konyaspor forvet transfer edecek

Atiker Konyaspor'da 4 hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın iyi mücadele ettiğini, ancak ofansif anlamda yetersiz kaldığını söyledi.

4 OYUNCUNUN YERİ DOLDURULAMAMIŞ

Özdilek, "Konyaspor geçen sezon başarılı olmuş. Ancak sezon başında transfer döneminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Yapılan onca transfere rağmen giden 4 oyuncunun yeri doldurulamamış" dedi.

Takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirten Özdilek, "Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. Ancak bu sıkıntıyı atlatacak gücümüz var. Ligin devre arasında mutlaka bir santrfor transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.