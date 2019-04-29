Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

Beşiktaş'ta son haftaların en formda isimlerinden Karius, göz doldurmaya devam ediyor. Alman kalecinin başarısı nişanlısı Sophia Thomalla'yı da mutlu ediyor.

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, şampiyonluk yarışında asıl rakiplerinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacak. Sarı-lacivertli ekipler Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'la karşı karşıya gelecek.

Ersun Yanal, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçındaki mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu. Başarılı futbolcu ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için tekliflere sıcak bakmıyor.

1 Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 isim yaralanırken, Josef Sural hayatını kaybetti.

2 Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İki şoför de uyuyakalmış" dedi.

3 Josef Sural hayatını kaybetti Alanyaspor Kulübü, kazada ağır yaralanan Josef Sural'ın hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

4 Fenerbahçe, Real ve Bayern'le karşılaşacak Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacak. Sarı-lacivertli ekipler Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'la karşı karşıya gelecek.

5 Mustafa Kaplan: Burak derbide cezalı olmalıydı Galatasaray derbisi öncesi ceza sınırında bulunan Burak Yılmaz'ın, Ankaragücü maçında Kulusic'le girdiği ikili mücadele esnasında sarı kart görmemesi tartışma konusu oldu.

6 Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın son hali Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan aracın son hali ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Josef Sural'ın camdan fırlayarak metrelerce sürüklendiği öğrenildi.

7 Fatih Terim: Rakibimiz Beşiktaş Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, şampiyonluk yarışında asıl rakiplerinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.

8 Josef Sural yeni baba olmuştu Kayseri'den dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural, sevenlerini yasa boğdu. Çek futbolcu, yaklaşık 2.5 ay önce ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

9 Karius'un yükselen performansı Beşiktaş'ta son haftaların en formda isimlerinden Karius, göz doldurmaya devam ediyor. Alman kalecinin başarısı nişanlısı Sophia Thomalla'yı da mutlu ediyor.