Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de zirvede bulunan Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne