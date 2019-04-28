Konyaspor Galatasaray galibiyetine hasret

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

24 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İki takım arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 17 maçta galibiyet sayılarında 12-2 önde bulunuyor. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı. Geçen sezon Konya'daki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.