Konyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY KAZANIRSA LİDER OLACAK
Süper Lig'de zirvede bulunan Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.
Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Ömer, Jonsson, Jevtovic, Fofana, Milosevic, Yatabare.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne.