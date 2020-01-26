1 Konyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor.

2 Göztepe yeni stadına kavuştu Göztepe, yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışını Beşiktaş maçıyla yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarihi gün için mücadeleye akın etti.

3 Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz 11'de Caner Erkin, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçta yedek soyunacak. 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, ilk kez Süper Lig mücadelesinde görev yapacak.

4 Beşiktaş, İzmir'den eli boş döndü Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildi.

5 Trabzonspor'dan Nwakaeme için çifte itiraz Trabzonspor, kırmızı kart gören oyuncusu için TFF’nin kapısını çalacak, haksız olduğu iddia edilen kartın iptali istenecek. Eğer cezası kalkmazsa, infazın erteleme maçında uygulanması talep edilecek.

6 Alper Potuk, Rizespor'a kiralanıyor Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmeyi kabul etti.

7 Adil Gevrek: Maçın ertelenmesi haksızlık BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor'un isteği doğrultusunda maçın ertelendiğini ve bu kararın adaletsiz olduğunu söyledi.

8 Sergen Yalçın: Beşiktaş için hazırım Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin maddi olarak zorda olduğunu ve bu yüzden para konusunun kendisi için sıkıntı olmadığını ifade etti.

9 Emre, Fenerbahçe'nin golüne sevinmedi Fenerbahçe'nin Başakşehir'e gol attığı esnada oyuna girmeye hazırlanan Emre Belözoğlu'nun üzgün halleri dikkat çekti.