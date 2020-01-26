Konyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

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8' Her iki takım da kontrollü başladı.
6' Orta sahada oldukça yoğun iki mücadeleler var.
4' Oyunun düşük tempoda başladığını söyleyebiliriz.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamayacak.
Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Tedavi süreci devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroya alınmadı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao.