Konyaspor İsmail'i istiyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi aqtoper Uğur Demirok'u alan Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen ilk isim Fenerbahçeli Aatif olmuştu.

Yıldız oyuncuyla ilgili sarı-lacivertlilerden haber bekleyen Konya, takımın bir diğer önemli ismine daha kanca attı: İsmail Köybaşı...

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

İstediği düzeyde şans bulamayan İsmail'i; Çalımbay takımına kazandırma konusunda son derece ısrarcı.

Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı gelen haberler arasında. İsmail'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.