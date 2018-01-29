Konyaspor, Jahovic transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Samuel Eto'o'dan son anda vazgeçen Atiker Konyaspor, Göztepe'den Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

"CAMİAMIZI HAYIRLI OLSUN"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar transferi açıklarken, sosyal medya hesabından ''Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun...'' açıklamasını yaptı.

1.5 MİLYON EURO CİVARINDA BONSERVİS ÖDEYECEK

Uzun bir sözleşme karşılığında yüksek bir miktarda yıllık ücret talep ve Göztepe ile anlaşamayan Jahovic ile anlaşan Konyaspor, Göztepe'ye 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Adis Jahovic bu sezon ligde çıktığı 18 maçta, 14 gol atmıştı. Göztepe ise haftasonunda Demba Ba ile anlaşma sağlamıştı.