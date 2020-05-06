Konyaspor, ligin başlatılmasına karşı çıktı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig'in geleceğiyle ilgili bugün karar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Konyaspor, bir açıklama yaparak verilen kararı eleştirdi.

''VAKALARIN SORUMLULUĞUNU KİM ÜSTLENECEK?''

Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanların vermesi gerektiğini savunan Konyaspor, ''Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek?'' dedi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kim üstlenecek?

- Risk devam etmesine rağmen liglerin oynanmasına karar verenler mi?

- Protokolde özellikle vurgulanan ‘bireysel sorumluluk’ kapmasında teknik heyet, futbolcular, kulüp personelleri mi?

- Kulüp doktorları ya da idari menajerler mi?

- Kulüp Başkanları veyahut yönetim kurulu üyeleri mi?

İşte böylesi büyük riskleri almamak için Avrupa’da Fransa, Hollanda ve Belçika, Amerika Kıtası'nda Arjantin, Meksika gibi ülkeler liglerini tescil ederek yeni sezonun planlamalarına başladılar. Her fırsatta insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söylüyoruz ama ne yazık ki vakalar dünya genelinde etkisini devam ettirirken ekonomik argümanlara direnmeye çalışıyoruz. Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya’da liglerin başlama tarihi için haziran-temmuz ayları işaret ediliyor. Türkiye’de ise 12 Haziran’da başlaması planlanıyor.

Tüm gelişmelere ve risklere rağmen şartlar bizi maçların oynanmasına zorlayacak olursa her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız ve mümkün olan en üst düzeyde takımımızı maçlara hazır hale getirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli.''