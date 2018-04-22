Konyaspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Atiker Konyaspor ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
GOLLER ETO'O VE JAHOVİC'TEN GELDİ
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 2-0'lık skorla galip geldi. Ligde kalmak için büyük önem arz eden maçta Konyaspor'un açılış golünü 11. dakikada Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o kaydetti. Eto'o, 74. dakikada yerini Adis Jahovic'e bıraktı. Jahovic 86. dakikada skoru belirledi.
KONYA PUANINI 32'YE ÇIKARTTI
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 32 yaparak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı ve küme düşme hattından sıyrıldı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı. İstanbul temsilcisinin 3 haftalık galibiyet serisi son buldu